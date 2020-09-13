В Екатеринбурге рецидивист украл картошку, удочки и перерезал женщине горло

Событие произошло 12 сентября, потерпевшая смогла добраться до соседей, которые вызвали скорую помощь и полицейских.
По словам источника, неделю назад неизвестный человек выкопал картошку на его участке. Потом выяснили, что этой же ночью у соседей были украдены удочки и ноутбук. При краже вор угрожал женщине ножом, но его спугнул ее муж. Тогда пострадавших не было.
На следующий день грабитель снова явился, однако был пойман и отправлен в полицию.
В понедельник выяснили, что он сбежал из-под стражи.
В ночь на 12 сентября мужчина вернулся и порезал женщине горло ножом.
Сейчас пострадавшая находится в реанимации ГКБ № 23.
Пресс-служба полиции сообщила, что проводятся оперативно-разыскные мероприятия, а по факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 162 УК РФ (разбой).
Напомним, что в ночь на 12 сентября Екатеринбурга погиб молодой человек у бара «Американка».Погибшему было нанесено около 10 ножевых ранений.