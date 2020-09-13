В Екатеринбурге рецидивист украл картошку, удочки и перерезал женщине горло

В Екатеринбурге рецидивист украл картошку, удочки и перерезал женщине горло

Сегодня, 18:51ПроисшествияPhoto: pixabay.com
В Екатеринбурге на Химмаше мужчина ворвался в частный дом и порезал хозяйке ножом горло, сообщает Е1 со ссылкой на собственный источник.

Событие произошло 12 сентября, потерпевшая смогла добраться до соседей, которые вызвали скорую помощь и полицейских.

По словам источника, неделю назад неизвестный человек выкопал картошку на его участке. Потом выяснили, что этой же ночью у соседей были украдены удочки и ноутбук. При краже вор угрожал женщине ножом, но его спугнул ее муж. Тогда пострадавших не было.

На следующий день грабитель снова явился, однако был пойман и отправлен в полицию.

В понедельник выяснили, что он сбежал из-под стражи.

В ночь на 12 сентября мужчина вернулся и порезал женщине горло ножом.

Сейчас пострадавшая находится в реанимации ГКБ № 23.

Пресс-служба полиции сообщила, что проводятся оперативно-разыскные мероприятия, а по факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 162 УК РФ (разбой).

Напомним, что в ночь на 12 сентября Екатеринбурга погиб молодой человек у бара «Американка».Погибшему было нанесено около 10 ножевых ранений.

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