В Екатеринбурге рецидивист украл картошку, удочки и перерезал женщине горло

По словам источника, неделю назад неизвестный человек выкопал картошку на его участке. Потом выяснили, что этой же ночью у соседей были украдены удочки и ноутбук. При краже вор угрожал женщине ножом, но его спугнул ее муж. Тогда пострадавших не было.