В Екатеринбурге рецидивист украл картошку, удочки и перерезал женщине горло

В Екатеринбурге на Химмаше мужчина ворвался в частный дом и порезал хозяйке ножом горло, сообщает Е1 со ссылкой на собственный источник.

Событие произошло 12 сентября, потерпевшая смогла добраться до соседей, которые вызвали скорую помощь и полицейских. По словам источника, неделю назад неизвестный человек выкопал картошку на его участке. Потом выяснили, что этой же ночью у соседей были украдены удочки и ноутбук. При краже вор угрожал женщине ножом, но его спугнул ее муж. Тогда пострадавших не было. На следующий день грабитель снова явился, однако был пойман и отправлен в полицию. В понедельник выяснили, что он сбежал из-под стражи. В ночь на 12 сентября мужчина вернулся и порезал женщине горло ножом. Сейчас пострадавшая находится в реанимации ГКБ № 23. Пресс-служба полиции сообщила, что проводятся оперативно-разыскные мероприятия, а по факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 162 УК РФ (разбой). Напомним, что в ночь на 12 сентября Екатеринбурга погиб молодой человек у бара «Американка».Погибшему было нанесено около 10 ножевых ранений. Ранее судимого 18-летнего екатеринбуржца 10 раз ударили ножом в драке у бара

