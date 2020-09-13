В Екатеринбурге искавших геев казаков обвинили в нападении на девушку

В Екатеринбурге искавших геев казаков обвинили в нападении на девушку

Сегодня, 14:02ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге казаки напали на девушку и распылили ей в лицо перцовый баллончик. Об этом сообщили пользователи Instagram.

В постах содержится информация о происшествии 12 сентября. Неизвестные казаки брызнули девушке перцовым баллончиком в лицо, о месте происшествия не сообщается.

Атаман «Уральского казачества» Геннадий Ковалев причастность казаков к данному инциденту не признал.

Мои люди таким не занимаются. Это «ряженые» — которые переодеваются в казаков и патрулируют улицы. Специально так делают, чтобы о нас складывалось плохое впечатление, говорит Геннадий Ковалев изданию Ура.ру.

От МВД изданием получена информация, что заявления от девушки не поступало.

Напомним, казаки устроили пикет у клуба ЛГБТ-сообщества, в котором проводили вечеринку. Очевидцы утверждают, что казаки выкрикивали: «Россия — не Содом», а также фиксировали на видео посетителей клуба.

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