В Екатеринбурге искавших геев казаков обвинили в нападении на девушку

В Екатеринбурге казаки напали на девушку и распылили ей в лицо перцовый баллончик. Об этом сообщили пользователи Instagram.

В постах содержится информация о происшествии 12 сентября. Неизвестные казаки брызнули девушке перцовым баллончиком в лицо, о месте происшествия не сообщается. Атаман «Уральского казачества» Геннадий Ковалев причастность казаков к данному инциденту не признал. Мои люди таким не занимаются. Это «ряженые» — которые переодеваются в казаков и патрулируют улицы. Специально так делают, чтобы о нас складывалось плохое впечатление, говорит Геннадий Ковалев изданию Ура.ру. От МВД изданием получена информация, что заявления от девушки не поступало. Напомним, казаки устроили пикет у клуба ЛГБТ-сообщества, в котором проводили вечеринку. Очевидцы утверждают, что казаки выкрикивали: «Россия — не Содом», а также фиксировали на видео посетителей клуба. «Россия не Содом»: в Екатеринбурге казаки вышли на пикет у гей-клуба

