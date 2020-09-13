В Нижнем Тагиле четыре дня ищут 16-летнюю глухонемую девочку

В Нижнем Тагиле четыре дня ищут 16-летнюю глухонемую девочку

Сегодня, 11:34ПроисшествияPhoto: пресс-служба МУ МВД "Нижнетагильское"
В Нижнем Тагиле четыре дня назад пропала 16-летняя Кристина Шенькова, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».

Девочка пропала в Дзержинском районе. Она ушла из дома 9 сентября в 5.30 утра и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Особой приметой пропавшей является то, что она глухонемая. Ее рост составляет 170-175 сантиметров, телосложение плотное спортивное, карие глаза и темные кудрявые русые волосы до плеч.

В день исчезновения на Кристине была надета белая ветровка с синими вставками, черные штаны, белые кроссовки с черно-белой шнуровкой.

Отмечается, что девушка состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, так как ранее уже уходила из дома.

При себе у несовершеннолетней имеется сотовый телефон, но на звонки она не отвечает. При этом она выходит в социальные сети.

На данный момент сотрудники полиции проверяют места ее возможного нахождения, опрашивают знакомых. Также имеется информация о возможном ее нахождении в Екатеринбурге.

Сообщить информацию о возможном местонахождении пропавшей можно по телефону (3435)97-68-02, либо позвонить на линию 02.

Напомним, 6 сентября в Нижнем Тагиле пропала 15-летняя ученица коррекционной школы. Она находилась у приятелей, а чтобы ее не нашли, сломала «симку» и выкинула ее.

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