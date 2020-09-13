В Нижнем Тагиле лже-стоматолога осудили за поддельный диплом

Напомним, в феврале на мужчину было заведено уголовное дело. В октябре 2019 года он устроился на работу в стоматологию. При трудоустройстве он воспользовался поддельным дипломом Самарского государственного медицинского университета. Однако, проверив эту информацию следователи выяснили, что диплом с соответствующим номером там не выдавался.