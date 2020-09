В Нижнем Тагиле лже-стоматолога осудили за поддельный диплом

Судом Нижнего Тагила к пяти месяцам ограничения свободы был приговорен местный житель. Он работал стоматологом по поддельному диплому, пишут "Вечерние ведомости".

В ходе судебного разбирательства было установлено, что 29-летний мужчина купил диплом об образовании стоматолога и устроился на работу в профильную клинику на Октябрьском проспекте в Нижнем Тагиле. Магсуд Мирзоев приговорен статье 327 УК РФ (использование заведомо поддельного официального документа). Мера наказания обусловлена особым рассмотрением дела, о котором ходатайствовал подсудимый. Мирзоев полностью признал вину и активно сотрудничал со следствием. Напомним, в феврале на мужчину было заведено уголовное дело. В октябре 2019 года он устроился на работу в стоматологию. При трудоустройстве он воспользовался поддельным дипломом Самарского государственного медицинского университета. Однако, проверив эту информацию следователи выяснили, что диплом с соответствующим номером там не выдавался. В клинику Нижнего Тагила на работу приняли стоматолога с поддельным дипломом

