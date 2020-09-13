В Нижнем Тагиле лже-стоматолога осудили за поддельный диплом

В Нижнем Тагиле лже-стоматолога осудили за поддельный диплом

Сегодня, 15:06ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
Судом Нижнего Тагила к пяти месяцам ограничения свободы был приговорен местный житель. Он работал стоматологом по поддельному диплому, пишут "Вечерние ведомости".

В ходе судебного разбирательства было установлено, что 29-летний мужчина купил диплом об образовании стоматолога и устроился на работу в профильную клинику на Октябрьском проспекте в Нижнем Тагиле.

Магсуд Мирзоев приговорен статье 327 УК РФ (использование заведомо поддельного официального документа). Мера наказания обусловлена особым рассмотрением дела, о котором ходатайствовал подсудимый. Мирзоев полностью признал вину и активно сотрудничал со следствием.

Напомним, в феврале на мужчину было заведено уголовное дело. В октябре 2019 года он устроился на работу в стоматологию. При трудоустройстве он воспользовался поддельным дипломом Самарского государственного медицинского университета. Однако, проверив эту информацию следователи выяснили, что диплом с соответствующим номером там не выдавался.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
подделкастоматологиядипломНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
В Нижнем Тагиле зафиксировано превышение концентрации в воздухе сразу двух веществ
«Новые заплатки на старые штаны». Что делать с протекающими крышами тагильских домов
«Гордость берет за свой город». Истории трудовых династий Нижнего Тагила
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы