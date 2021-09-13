Дуэт грабителей задержан за обворовывание дачных домов в Нижнем Тагиле

Напомним, в конце августа стало известно, что житель Нижнего Тагила подозревается в том, что на 511 тысяч рублей украл имущество железной дороги. В ночь с 13 на 14 июля он проник на территорию предприятия, взломал замок и вынес чужое имущество. Его мужчина погрузил в вызванное такси и отвез домой. На следующий день он продал вещи за 30 тысяч рублей.