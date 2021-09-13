Две легковушки столкнулись на перекрестке в Нижнем Тагиле

Две легковушки столкнулись на перекрестке в Нижнем Тагиле
Две легковушки столкнулись на перекрестке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:52ПроисшествияФото: 1MI
Автомобили столкнулись лоб в лоб на регулируемом перекрестке в Нижнем Тагиле, получив повреждения передних частей.

Происшествие случилось около 14 часов 13 сентября 2021 года, сообщили TagilCity.ru очевидцы произошедшего.

Первый автомобиль двигался по улице Вагоностроителей в сторону улицы Зари, второй по улице Чайковского в Нижнем Тагиле. На месте аварии находятся сотрудники ГИБДД,

— рассказывает очевидец.

По предварительным данным 13 сентября 2021 года в 13.50 водитель автомобиля «Лада Приора», мужчина, 1993 года рождения, следуя со стороны Энтузиастов в сторону улицы Ильича у дома 44 по Вагоностроителей при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю «Ваз 2110», следующему в прямом направлении. В результате ДТП водитель «Ваз 2110» мужчина 1994 года рождения госпитализирован в ДЦКБ № 2 с переломом бедра и тупой травмой живота.

Напомним, в Каменск-Уральском водитель такси попытался сократить маршрут и по неосторожности утопил свой автомобиль.

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