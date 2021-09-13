Такси воспламенилось посреди перекрестка в Екатеринбурге

Такси загорелось на перекрестке улиц Чапаева и Большакова в уральской столице. Инцидент также был запечатлен на камеру очевидцами происходящего.

Данная машина принадлежит агрегатору такси «Ситимобил», сообщает Telegram-канал «Свет». На видеозаписи можно заметить, как огонь полностью охватил транспортное средство, однако бренда не видно. По словам очевидцев, в связи с происшествием на улице Чапаева образовалась пробка. На место инцидента выезжали восемь пожарных машин и две единицы спецтехники, огонь был потушен за пять минут, пишет Znak со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МЧС. Теперь в «Ситимобиль» выясняется, принадлежит ли сгоревший автомобиль партнеру сервиса, подчеркнули в пресс-службе компании. Фото: скриншот видео Telegram-канал «Свет» Напомним, 15 августа водитель на «ВАЗ-2114» не справился с управлением и врезалась в столб на улице Шестакова в Каменске-Уральском. От столкновения автомобиль воспламенился. Девушка на «ВАЗ-2114» врезалась в столб и ее машина загорелась в Каменске-Уральском

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