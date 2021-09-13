Трое молодых уральцев заживо сгорели на пожаре в Свердловской области

Трое молодых уральцев заживо сгорели на пожаре в Свердловской области
Трое молодых уральцев заживо сгорели на пожаре в Свердловской области
Сегодня, 18:00ПроисшествияФото: 1MI
Трое молодых людей погибли на пожаре в Белоярском районе Свердловской области. Возгорание произошло утром 13 сентября 2021 года в доме, находящемся на территории дачного партнерства «Златобор».

Хозяин дома рассказал, что накануне выпивал со своими знакомыми спиртное, после чего лег спать в уличной беседке, сообщает E1.

Его знакомые 25 и 26 лет отправились спать в дом, когда хозяин проснулся, строение уже полыхало. После того, как возгорание было ликвидировано, на пепелище были обнаружены тела троих уральцев.

Следственный комитет и прокуратура Свердловской области займутся расследованием обстоятельств.

Напомним, в конце июня 2021 года в Ивделе заживо сгорели мужчина и 15-летний подросток.

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