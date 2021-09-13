Трое молодых уральцев заживо сгорели на пожаре в Свердловской области

Хозяин дома рассказал, что накануне выпивал со своими знакомыми спиртное, после чего лег спать в уличной беседке, сообщает E1.
Его знакомые 25 и 26 лет отправились спать в дом, когда хозяин проснулся, строение уже полыхало. После того, как возгорание было ликвидировано, на пепелище были обнаружены тела троих уральцев.
Следственный комитет и прокуратура Свердловской области займутся расследованием обстоятельств.
Напомним, в конце июня 2021 года в Ивделе заживо сгорели мужчина и 15-летний подросток.