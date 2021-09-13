За романтичное убийство кочергой в День влюбленных тагильчанка получила 7 лет колонии

50-летней жительнице Нижнего Тагила, убившей своего бывшего супруга в день всех влюбленных 14 февраля, вынесли приговор. Ближайшие семь лет женщина проведёт в колонии общего режима.

Инцидент произошёл 14 февраля 2021 года в одном из домов по улице Гаёва. В этот день экс-супруги праздновали день всех влюблённых. Вечером, когда 53-летний тагильчанин лёг спать, его жена нашла в смартфоне любимого переписку с другой женщиной. Разбудив спящего супруга, ревнивица потребовала объяснений. Словесная перепалка бывших супругов вытекла в драку — тагильчанка схватила щётку для чистки каминов и нанесла своему бывшему не менее четырёх ударов по голове. Один раз ревнивице удалось попасть в цель — по лицу супруга потекла кровь. Женщина прекратила избивать экс-супруга и скрылась из жилища. Пришедший на следующий день сын влюблённых вызвал скорую помощь и полицию, рассказали в СУ СК РФ по Свердловской области. Фото: СУ СКР Мужчину госпитализировали в местную горбольницу № 1 с тяжёлой черепно-мозговой травмой. В этот же день тагильчанин скончался, не приходя в сознание. До момента совершения преступления теперь уже осуждённая тагильчанка работала оператором местной насосной станции. Потерпевший экс-супруг был доставлен бригадой «скорой медицинской помощи» в горбольницу № 1 города Нижнего Тагила. К сожалению, врачам спасти его жизнь не удалось — травмы оказались роковыми. Вот так недоверие даже к бывшей своей «половинке» может поставить крест на дальнейшей судьбе, рассказал TagilCity.ru начальник пресс-службы МВД Свердловской области Валерий Горелых Ленинский райсуд приговорил женщину к семи годам колонии общего режима за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» (ч.4 ст. 111 УК РФ). Приговор в законную силу не вступил. Напомним, в Березовском женщина убила кочергой своего соседа. Суд приговорил её к восьми годам колонии. За убийство соседа кочергой в Березовском женщина получила 8 лет колонии

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