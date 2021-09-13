«Злентронные» билеты печатала в Word «кинувшая» более 30 тагильчан туроператор

О новых случаях мошенничества туроператора Оксаны Забавины рассказали тагильчанки. По их словам, она печатала «липовые» билеты на самолет на компьютере в Word.

Обратиться к Забавиной тагильчанке Елене посоветовал брат, его семья летала через нее в отпуск в начале июля. У женщины была запланирована поездка в Сочи с 21 сентября до 4 октября, она решила приобрести у туроператора билеты на самолет. 5 июля Елена оплатила Забавиной 32 тысячи на карту, через месяц Оксана обещала отдать распечатанные билеты. Мы встретились с Оксаной у подъезда ее дома в 20-х числах августа. В билетах я сразу заметила ошибку: лететь в Сочи собирались я, супруг и ребенок, а обратно только я и сын. Однако в билетах на обратный рейс значился и муж. Забавина, сказала, что все поправит, рассказала Елена редакции TagilCity.ru. По ее словам, дома они решили проверить билеты по номерам, оказалось, что их в базе нет. Елена попросила Забавину возвратить деньги, та обещала взять кредит и вернуть, но потом перестала выходить на связь и пропала. Мы стали рассматривать билеты, оказалось, что там ошибка на ошибке. Она сама «лепила» их на компьютере. Складывается такое впечатление, что Забавина вообще не боится наказания за мошенничество, она сама предлагала записывать на диктофон разговоры о возврате денег, пояснила собеседница. Елена написала заявление в полицию, по ее словам, в правоохранительные органы обратились уже больше 30 пострадавших. Когда я писала заявление, следователь мне сказала, что Забавина подставила свою бывшую работодательницу, директора турфирмы «Профит-групп» Юлию Глейм. У Оксаны, по идее, не должно было быть доступа ни к доверенностям, ни к печатям,рассказала Елена. Еще одна тагильчанка по имени Наталья оказалась в схожей ситуации. Забавина тоже выдала ей «липовые» билеты на самолет и квитанцию об оплате с печатью «Профит-групп». Сумма у Забавиной оказалась меньше, чем в авиакассах почти на 10 тысяч рублей. Мы заплатили 38,4 тысячи за четверых человек за перелет в Сочи и обратно, при чем Забавина пригласила нас прямо к ней домой. В одном из билетов оказалось неправильно указано отчество, Оксана при нас поправила ошибку на компьютере и дала новый билет, рассказа Наталья в беседе с редакцией. По ее словам, Забавина сказала, что за месяц до вылета надо встретиться, она обещала отдать билеты с рассадкой по местам. 26 августа женщины встретились, туроператор выдала новые билеты. Как оказалось, там было неправильно указана дата обратного вылета: 4 октября вместо 9. Решили проверить билеты по коду, но не смогли, так как там был указан пятизначный код вместо шестизначного. Тогда мы поняли, что нас обманули и потребовали вернуть деньги. Забавина «кормила завтраками», а потом пропала. Пришлось покупать новые билеты, чтобы не пропали путевки, пояснила женщина. По факту мошеннических действий Оксаны Забавиной в полиции Нижнего Тагила проводится проверка. После публикаций СМИ она удалила все фотографии, где была изображена со своей страницы «ВКонтакте», однако одна из пострадавших Юлия успела сохранить некоторые из них. Фото: Личная страница Оксаны Забавиной "ВКонтакте" Напомним, туроператор Оксана Забавина предположительно уехала в Санкт-Петербург после того, как на нее начали поступать заявления в полицию о мошенничестве от жителей Нижнего Тагила. Сейчас устанавливается ее местонахождение для дачи объяснений. «Кинувшая» более десятка тагильчан туроператор Забавина сбежала в Санкт-Петербург

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