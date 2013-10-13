В Нижнем Тагиле страшная авария. Столкнулись Merсedes и маршрутка

Тагильчане, проезжавшие с утра мимо вышеназванного места, стали невольными свидетелями страшной аварии. Как рассказала Мила, в утренние часы маршрутное такси и Merсedes довольно серьезно столкнулись. Легковой автомобиль поврежден так, что, кажется, не подлежит восстановлению.

На данный момент известно, что в аварии погиб водитель Mercedes. На месте автопроисшествия работала бригада ДПС. Водитель иномарки выехал на встречную полосу движения, где в этот момент по маршруту ехал микроавтобус, сообщают в ГИБДД Свердловской области. Кроме того, травмирован водитель маршрутки и пассажиры.