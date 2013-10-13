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В Нижнем Тагиле страшная авария. Столкнулись Merсedes и маршрутка
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле страшная авария. Столкнулись Merсedes и маршрутка

13 октября 2013, 11:41Происшествия
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