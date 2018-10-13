Несовершеннолетняя из Екатеринбурга и девушка из Дагестана задержаны в Сирии
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Девушка-подросток из Екатеринбурга и 22-летняя Халифа Саланова из Дагестана были задержаны при попытке покинуть зону боевых действий в долине Евфрата.
Сюжеты: Екатеринбург
О произошедшем стало известно в пятницу 12 октября. Девушки передвигались с группой детей вблизи г. Хаджин (провинция Дейр-эз-Зор), сообщает телеграм-канал Directorate 4.
Известно, что 4 года назад, в 2014 году, эти девушки попали в запрещенную на территории РФ группировку «Исламское государство». Подозреваемые были задержаны членами сирийской демократической армии.
Официальные комментарии от МВД России о задержании несовершеннолетней уроженки Екатеринбурга в прессу пока не поступали.
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