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Несовершеннолетняя из Екатеринбурга и девушка из Дагестана задержаны в Сирии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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1498462028

Несовершеннолетняя из Екатеринбурга и девушка из Дагестана задержаны в Сирии

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