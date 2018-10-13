Несовершеннолетняя из Екатеринбурга и девушка из Дагестана задержаны в Сирии

О произошедшем стало известно в пятницу 12 октября. Девушки передвигались с группой детей вблизи г. Хаджин (провинция Дейр-эз-Зор), сообщает телеграм-канал Directorate 4.

Известно, что 4 года назад, в 2014 году, эти девушки попали в запрещенную на территории РФ группировку «Исламское государство». Подозреваемые были задержаны членами сирийской демократической армии.