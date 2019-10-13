На трассе между Первоуральском и Екатеринбургом мусоровоз протаранил два автомобиля
Сегодня, 18:24ПроисшествияФото: «Инцидент Екатеринбург»
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
13 октября на Ново-Московском тракте между Первоуральском и Екатеринбургом произошло ДТП с участием мусоровоза и двух легковых автомобилей, пишет Е1.
Мусоровоз КАМАЗ столкнулся с автомобилями Renault и Toyota. У Renault сняло переднюю часть.
Toyota снесло вместе с КАМАЗом в кювет, она оказалась зажата между мусоровозом и деревом. В ДТП пострадал только водитель мусоровоза – он получил ушибы.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей