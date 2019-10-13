На трассе между Первоуральском и Екатеринбургом мусоровоз протаранил два автомобиля

Мусоровоз КАМАЗ столкнулся с автомобилями Renault и Toyota. У Renault сняло переднюю часть.

Toyota снесло вместе с КАМАЗом в кювет, она оказалась зажата между мусоровозом и деревом. В ДТП пострадал только водитель мусоровоза – он получил ушибы.