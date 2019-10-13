В Екатеринбурге Хендай сбил женщину с ребенком
Сегодня, 10:34ПроисшествияФото: УГИБДД по Екатеринбургу
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Вечером 12 октября в Екатеринбурге на улице Пехотинцев автомобиль сбил пожилую женщину с внучкой, сообщает УГИБДД по Екатеринбургу.
Сюжеты: Екатеринбург
Женщина с ребенком начали на зеленый свет переходить дорогу, когда на них наехал «Хендай Акцент». За рулем автомобиля находился 31-летний водитель.
Виновник ДТП объяснил, что при повороте налево пропустил пешеходов, но бабушку с внучкой не увидел.
Восьмилетняя девочка получила сотрясение мозга и ушибы. Ее госпитализировали. 61-летняя женщина от госпитализации отказалась.
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