В Екатеринбурге полиция и волонтеры продолжают поиски пропавшей девушки с Audi A5

В Следственном комитете уже сообщили, что по факту исчезновения девушки возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Вчера, 12 октября, члены поискового отряда «Прорыв» и полиция объявили общий сбор. Вместе с волонтерами они начали поиски в районе улицы Пышминской, 1 в Шувакише. Волонтеры осматривали места, где Ксению могли выкинуть из автомобиля. Также на месте поисков работали кинологи с собаками.

Последний сигнал с телефона девушки был пойман в районе вышки сотовой связи Шувакиша. Машина Ксении была найдена у перекупщиков в Челябинске. Мужчина, у которого обнаружили автомобиль, был допрошен.

В последнее время она общалась с каким-то парнем, никто не знает его имени, сообщили знакомые Ксении.

Рассматривается и его причастность к пропаже, возможно, он помогал девушке с продажей Audi.

Автомобиль Ксении, предположительно, последний раз видели в районе Серовского тракта. Там были обнаружены окурки от сигарет, в том числе и марки, которую курит Ксения. Это подтвердили ее знакомые.

В поиске принимает участие около 60 человек, половина из них волонтеры.

На месте также дежурил экипаж ДПС, сотрудники которого проверяли документы у всех проезжающих.