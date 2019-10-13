В Екатеринбурге произошел сбой в работе сервисов аэропорта Кольцово

Из-за проблем с интернетом в аэропорту отключились все стойки регистрации, табло и паркоматы, пассажиры не могли сдать багаж. В аэропорту образовались огромные очереди. По информации издания, сложнее всего пришлось тем, кто прошел регистрацию и таможню, но не могли пройти паспортный контроль, поскольку в помещении нет даже туалета.

Девушка с ребенком попыталась выйти обратно, сотрудница таможни не пустила, девушка возмутилась, а та сказала: «А что вы на меня орете, это ваш же ребенок в туалет хочет, не мой», рассказали пассажиры.