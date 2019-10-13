В Екатеринбурге произошел сбой в работе сервисов аэропорта Кольцово
Сегодня, 16:43ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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13 октября в аэропорту Кольцово возникли проблемы с интернетом, что привело к сбою некоторых сервисов и очередям, сообщает Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Из-за проблем с интернетом в аэропорту отключились все стойки регистрации, табло и паркоматы, пассажиры не могли сдать багаж. В аэропорту образовались огромные очереди. По информации издания, сложнее всего пришлось тем, кто прошел регистрацию и таможню, но не могли пройти паспортный контроль, поскольку в помещении нет даже туалета.
Девушка с ребенком попыталась выйти обратно, сотрудница таможни не пустила, девушка возмутилась, а та сказала: «А что вы на меня орете, это ваш же ребенок в туалет хочет, не мой», рассказали пассажиры.
В пресс-службе Кольцово поясни, что перебои с интернетом возникли с 13:40 до 14:20.
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