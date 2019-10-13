В ИК Екатеринбурга по соседству с фотографом Лошагиным заключенный покончил с собой

Об инциденте стало известно из анонимных источников из цыганской среды. Они рассказали, что труп был найден на территории участка № 7, возле входа в барак. Предположительное время смерти — с 2 до 4 часов ночи 12 октября. Известно, что в этот отряд сотрудники приходят по особому расписанию и каждый это знает.