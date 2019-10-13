В ИК Екатеринбурга по соседству с фотографом Лошагиным заключенный покончил с собой
Сегодня, 14:39ПроисшествияФото: pixabay.com
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В исправительной колонии № 10 в городе Екатеринбурга, где отбывает свой срок фотограф Дмитрий Лошагин, покончил жизнь самоубийством заключенный, сообщает АиФ. Погибший — цыган по фамилии Гранкевич.
Сюжеты: Екатеринбург
Об инциденте стало известно из анонимных источников из цыганской среды. Они рассказали, что труп был найден на территории участка № 7, возле входа в барак. Предположительное время смерти — с 2 до 4 часов ночи 12 октября. Известно, что в этот отряд сотрудники приходят по особому расписанию и каждый это знает.
Гранкевичу, по словам источника, оставалось недолго отбывать срок и к категории самоубийц, которых обычно ставят на учет, он не относится.
На данный момент СКР проводит проверку по факту самоубийства.
Инциент произошел в паре десятков метров от барака, где содержится Дмитрий Лошагин.
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