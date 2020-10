Помогла спрятаться. Житель Екатеринбурга зарезал соседку на глазах у маленького сына

В Екатеринбурге мужчина убил соседку за то, что та помогла укрыться его жене и ребенку, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел накануне в районе ЖБИ, где 40-летний мужчина, по предварительным данным, находящейся под действием наркотических веществ, порезал ножом соседку на глазах у собственного сына. По словам источника, женщина вместе с ребенком спряталась у соседки от мужа, который вел себя неадекватно. Узнав об этом, мужчина, ранее судимый, пришел в ярость, ворвался в квартиру и нанес соседке многочисленные ножевые ранения, от которых та скончалась. Дополнительно травмы получил полугодовалый сын мужчины. На данный момент ребенок, с тупой травмой головы, доставлен в больницу. Мужчина, совершивший злодеяние, задержан. Мера пресечения будет определена судом. В следственном отделе СКР по Кировскому району Екатеринбурга также подтвердили информацию о совершенном преступлении. Напомним, накануне в Екатеринбурге мужчина с ножом совершил нападение на 17-летнего подростка, ударил его в живот. В Екатеринбурге мужчина напал с ножом на 17-летнего подростка

