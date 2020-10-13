Помогла спрятаться. Житель Екатеринбурга зарезал соседку на глазах у маленького сына

По словам источника, женщина вместе с ребенком спряталась у соседки от мужа, который вел себя неадекватно. Узнав об этом, мужчина, ранее судимый, пришел в ярость, ворвался в квартиру и нанес соседке многочисленные ножевые ранения, от которых та скончалась. Дополнительно травмы получил полугодовалый сын мужчины. На данный момент ребенок, с тупой травмой головы, доставлен в больницу. Мужчина, совершивший злодеяние, задержан. Мера пресечения будет определена судом.