В Нижнем Тагиле иномарка снесла электростолб и перевернулась

В Нижнем Тагиле иномарка снесла электростолб и перевернулась

Сегодня, 19:21ПроисшествияPhoto: МБУ «Центр защиты населения»
В Нижнем Тагиле в поселке Северный иномарка снесла электрический столб и перевернулась, сообщает МБУ «Центр защиты населения».

ДТП произошло недалеко от проходной «Уралхимпласта» на Северном шоссе. К месту аварии прибыли спасатели. Водителя пришлось извлекать с помощью специального оборудования.

Photo:МБУ «Центр защиты населения»

По предварительной информации водитель не справился с управлением. После извлечения из транспортного средства его передали врачам скорой медицинской помощи.

Напомним, 11 октября в Каменске-Уральском инспекторы ГИБДД устроили погоню за пьяным водителем «Газели». Ранее он уже получал штраф за пьяную езду. Теперь ему грозит уголовное наказание.

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