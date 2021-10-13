15-летняя девочка в наушниках попала под грузовой состав в Свердловской области

15-летняя девочка в наушниках попала под грузовой состав в Свердловской области
15-летняя девочка в наушниках попала под грузовой состав в Свердловской области
Сегодня, 09:37ПроисшествияФото: 1МI
Девочка-подросток попала под грузовой состав, когда попыталась перейти пути в наушниках. С многочисленными травмами девочка была госпитализирована в больницу Новой Ляли.

Инцидент произошел 12 октября 2021 года на станции Ляля на севере Свердловской области, сообщает «КП-Екатеринбург».

15-летняя девочка переходила железнодорожные пути, по которым в тот момент двигался грузовой состав. На подростке были наушники, вероятно, поэтому, она не услышала грохота поезда. Машинист применил экстренное торможение, но это не помогло. Пострадавшую доставили в Новолялинскую больницу с многочисленными травмами.

Транспортная прокуратура Серова начала проверку случившегося.

Напомним, на днях девочка-зацепер попала под колеса трамвая в Екатеринбурге. Подростка протащило 200 метров под днищем состава и перерезало пополам колесной парой вагона.

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