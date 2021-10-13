15-летняя девочка в наушниках попала под грузовой состав в Свердловской области

Инцидент произошел 12 октября 2021 года на станции Ляля на севере Свердловской области, сообщает «КП-Екатеринбург».
15-летняя девочка переходила железнодорожные пути, по которым в тот момент двигался грузовой состав. На подростке были наушники, вероятно, поэтому, она не услышала грохота поезда. Машинист применил экстренное торможение, но это не помогло. Пострадавшую доставили в Новолялинскую больницу с многочисленными травмами.
Транспортная прокуратура Серова начала проверку случившегося.
Напомним, на днях девочка-зацепер попала под колеса трамвая в Екатеринбурге. Подростка протащило 200 метров под днищем состава и перерезало пополам колесной парой вагона.