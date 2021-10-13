27-летний артемовец зарезал на кладбище собутыльника и на 7 лет уехал в колонию

27-летний артемовец зарезал на кладбище собутыльника и на 7 лет уехал в колонию
27-летний артемовец зарезал на кладбище собутыльника и на 7 лет уехал в колонию
Сегодня, 17:59ПроисшествияФото: 1МI
Суд приговорил жителя Артемовска к 7-ми годам колонии за убийство своего собутыльника. Осужденный несколько раз ударил ножом обидчика, в результат чего последний скончался.

22 ноября 2020 года двое приятелей распивали спиртное на территории кладбища в Буланаше. Между ними произошла ссора на почве сбора вторсырья, после чего осужденный выхватил нож и несколько раз ударил им своего «компаньона», сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Потерпевший скончался на месте.

Убийца попытался скрыть следы преступления и спрятал тело жертвы на территории кладбища, но через некоторое время одумался и самостоятельно вызвал полицию, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Мужчина встретил полицейских у входа и указал место, где он спрятал тело убитого.

Суд признал обвиняемого виновным и на 7 лет отправил в колонию строгого режима.

Напомним, летом 2020 года между двумя собутыльниками произошла пьяная ссора. Один из приятелей схватил топор и ударил им по лицу оппонента. Суд отправил виновника на 5 лет в колонию общего режима.

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