40-летний мужчина напал на городской театр в Каменске-Уральском

Это закончилось тем, что двухкамерный стеклопакет полностью разбился. В инциденте обошлось без пострадавших. Из-за нападения вахтер вызвал экипаж вневедомственной охраны, который увез злоумышленника, сообщает ку66.ру.
Сотрудникам театра нападавший пояснил, что хотел добиться справедливости. По его словам, мужчина неоднократно обращался в различные места из-за украденной банковской карты, однако нигде не получал ответа. Устроив нападение, он планировал обратить на себя внимание полицейских.
Напомним, в Екатеринбурге молодой человек, вооружившись пистолетом, совершил несколько налетов на салоны связи. Он забирал из кассы деньги и крал дорогие телефоны.