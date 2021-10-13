40-летний мужчина напал на городской театр в Каменске-Уральском

40-летний мужчина напал на городской театр в Каменске-Уральском
40-летний мужчина напал на городской театр в Каменске-Уральском
Сегодня, 20:31ПроисшествияФото: 1MI
Мужчина напал на театр в Каменске-Уральском. Инцидент произошел днем 13 октября. Уралец отломал гранитную плитку с крыльца и кинул ее в стекло входной группы театра.

Это закончилось тем, что двухкамерный стеклопакет полностью разбился. В инциденте обошлось без пострадавших. Из-за нападения вахтер вызвал экипаж вневедомственной охраны, который увез злоумышленника, сообщает ку66.ру.

Сотрудникам театра нападавший пояснил, что хотел добиться справедливости. По его словам, мужчина неоднократно обращался в различные места из-за украденной банковской карты, однако нигде не получал ответа. Устроив нападение, он планировал обратить на себя внимание полицейских.

Напомним, в Екатеринбурге молодой человек, вооружившись пистолетом, совершил несколько налетов на салоны связи. Он забирал из кассы деньги и крал дорогие телефоны.

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