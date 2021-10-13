Байдарочник из Тагила пропал в Ленинградской области после заплыва

Байдарочник из Тагила пропал в Ленинградской области после заплыва
Байдарочник из Тагила пропал в Ленинградской области после заплыва
Сегодня, 14:39ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
32-летний турист-байдарочник из Нижнего Тагила пропал после заплыва в Ленинградской области. Его ищут спасатели и поисковики.

В минувшие выходные тагильчанин отправился в заплыв на острове Слитном в заливе Лехмалахти. 8 октября мужчина гостил у своих знакомых на соседнем острове и одолжил у них байдарку. Потом тагильчанин ушел сплавляться, а спустя некоторое время перестал выходить на связь — на берегу нашли его байдарку и весло, сообщает портал 47news.

Кинологи из группы ПСО «Экстремум» обходят 320 тысяч квадратных метров острова в поисках тагильчанина, спасатели обследуют территорию с воздуха при помощи квадрокоптера.

Напомним, альпинист из Свердловской области пропал на Камчатке. Поиски уральца периодически прерываются из-за погодных условий.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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