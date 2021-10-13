Байдарочник из Тагила пропал в Ленинградской области после заплыва

В минувшие выходные тагильчанин отправился в заплыв на острове Слитном в заливе Лехмалахти. 8 октября мужчина гостил у своих знакомых на соседнем острове и одолжил у них байдарку. Потом тагильчанин ушел сплавляться, а спустя некоторое время перестал выходить на связь — на берегу нашли его байдарку и весло, сообщает портал 47news.
Кинологи из группы ПСО «Экстремум» обходят 320 тысяч квадратных метров острова в поисках тагильчанина, спасатели обследуют территорию с воздуха при помощи квадрокоптера.
Напомним, альпинист из Свердловской области пропал на Камчатке. Поиски уральца периодически прерываются из-за погодных условий.