Дело о вписке в Екатеринбурге взял на контроль глава СК Бастрыкин

Дело о вписке в Екатеринбурге взял на контроль глава СК Бастрыкин
Дело о вписке в Екатеринбурге взял на контроль глава СК Бастрыкин
Сегодня, 13:49ПроисшествияФото: 1MediaInvest
Начальник СУ СКР по Свердловской области Михаил Богинский будет докладывать о ходе дела о вписке с несовершеннолетними лично Александру Бастрыкину. Подозреваемых заключили под стражу.

Такое поручение глава СК России дал в среду, 13 октября. По версии следствия, трое мужчин, находясь на съемной квартире в центре Екатеринбурга, по предварительному сговору совершили в отношении несовершеннолетних лиц действия сексуального характера, сообщается на сайте ведомства.

В отношении всех троих фигурантов судом по ходатайству Следственного комитета России по Свердловской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий по сбору и закреплению доказательств, а также по выяснению всех обстоятельств, причин и условий, которые способствовали произошедшему, добавили следователи.

Напомним, инцидент произошел 8 октября в Екатеринбурге. По информации СМИ, девушки предложили троим мужчинам устроить вписку на съемной квартире. После чего застолье превратилось в оргию. В полицию обратилась мать одной из девочек.

Сюжеты:
Екатеринбург
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