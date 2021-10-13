Дело о вписке в Екатеринбурге взял на контроль глава СК Бастрыкин

Начальник СУ СКР по Свердловской области Михаил Богинский будет докладывать о ходе дела о вписке с несовершеннолетними лично Александру Бастрыкину. Подозреваемых заключили под стражу.

Такое поручение глава СК России дал в среду, 13 октября. По версии следствия, трое мужчин, находясь на съемной квартире в центре Екатеринбурга, по предварительному сговору совершили в отношении несовершеннолетних лиц действия сексуального характера, сообщается на сайте ведомства. В отношении всех троих фигурантов судом по ходатайству Следственного комитета России по Свердловской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий по сбору и закреплению доказательств, а также по выяснению всех обстоятельств, причин и условий, которые способствовали произошедшему, добавили следователи. Напомним, инцидент произошел 8 октября в Екатеринбурге. По информации СМИ, девушки предложили троим мужчинам устроить вписку на съемной квартире. После чего застолье превратилось в оргию. В полицию обратилась мать одной из девочек. Вписка школьниц в Екатеринбурге закончилась групповой оргией с тремя челябинцами

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