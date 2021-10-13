Неизвестного с пистолетом разыскивает полиция в Екатеринбурге

13 октября 2021 года на улице Азина в Екатеринбурге был замечен мужчина в черной одежде и с пистолетом в руке, сообщает E1.
На место выехали сотрудники полиции для проверки информации. В пресс-службе УМВД Екатеринбурга пока не комментируют данную информацию.
Напомним, сегодня же, сотрудники специальных служб города выезжали на отработку террористической угрозы в монтажный колледж в Екатеринбурге. Ничего подозрительного правоохранители не обнаружили, на время проверки студенты находились запертыми в аудиториях.