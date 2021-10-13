Неизвестного с пистолетом разыскивает полиция в Екатеринбурге

Неизвестного с пистолетом разыскивает полиция в Екатеринбурге
Неизвестного с пистолетом разыскивает полиция в Екатеринбурге
Сегодня, 16:09ПроисшествияФото: 1МI
О неизвестном мужчине с пистолетом, разгуливающем по улице, сообщили в полицию Екатеринбурга местные жители.

13 октября 2021 года на улице Азина в Екатеринбурге был замечен мужчина в черной одежде и с пистолетом в руке, сообщает E1.

На место выехали сотрудники полиции для проверки информации. В пресс-службе УМВД Екатеринбурга пока не комментируют данную информацию.

Напомним, сегодня же, сотрудники специальных служб города выезжали на отработку террористической угрозы в монтажный колледж в Екатеринбурге. Ничего подозрительного правоохранители не обнаружили, на время проверки студенты находились запертыми в аудиториях.

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Екатеринбург
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