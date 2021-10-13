Сбитая грузовым составом на Урале 15-летняя девочка в наушниках скончалась в больнице

Об этом пишет Е1 со ссылкой на Минздрав Свердловской области.
Прокуратура по данному инциденту начала проверка. По их данным, машинист поезда пытался предотвратить наезд, подав сигнал большой громкости. Однако предотвратить трагедию не удалось, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Планируется назначить ряд экспертиз.
Напомним, девочка переходила через железнодорожные пути. По ним в этот момент двигался грузовой состав. Подросток не услышала приближающийся поезд, так как была в наушниках.