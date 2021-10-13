Скончался первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов

Скончался первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов
Скончался первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов
Вчера, 22:34ПроисшествияФото: 1MI
Ушел из жизни директор Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) Виктор Брюханов. Об этом сообщается на Facebook-аккаунте предприятия.

Брюханов умер в возрасте 84 лет. В сообщении говорится, что коллектив и администрация предприятия выражают соболезнования родным и близким погибшего.

На станции Брюханов работал с 1970 года. Сначала он возглавлял строительство, после чего эксплуатацию. В 1986 года, после произошедшей аварии, он был отстранен от руководства. В июле Политбюро ЦК КПСС исключило Брюханова из партии, а спустя два года он был приговорен к десяти годам заключения из-за нарушения правил техники безопасности на взрывоопасных производствах и предприятиях.

Напомним, 12 октября в возрасте 64 лет скончался первый официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.

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