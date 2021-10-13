Скончался первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов

На станции Брюханов работал с 1970 года. Сначала он возглавлял строительство, после чего эксплуатацию. В 1986 года, после произошедшей аварии, он был отстранен от руководства. В июле Политбюро ЦК КПСС исключило Брюханова из партии, а спустя два года он был приговорен к десяти годам заключения из-за нарушения правил техники безопасности на взрывоопасных производствах и предприятиях.