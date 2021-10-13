Террористическая угроза была объявлена в колледже в Екатеринбурге

Террористическая угроза была объявлена в колледже в Екатеринбурге
Террористическая угроза была объявлена в колледже в Екатеринбурге
Сегодня, 15:50ПроисшествияФото: 1МI
Студентов монтажного колледжа в Екатеринбурге заперли в аудиториях на время проведения проверки здания правоохранителями.

Звонок о возможном теракте в монтажном колледже Екатеринбурга поступил в обед 13 октября 2021 года, сообщает E1 со ссылкой на руководство учебного заведения.

Здание колледжа проверяли приехавшие сотрудники специальных служб, ничего подозрительного обнаружено не было. В руководстве колледжа не исключают учебную тревогу по отработке действий спецслужб в подобных ЧС.

В пресс-службе Росгвардии по Свердловской области пока не комментируют данную информацию.

Напомним, 12 октября 2021 года в некоторых городах Свердловской области неизвестные по телефону «минировали» здания Роспотребнадзора. Сотрудники ведомства вынуждены были на холоде ждать окончания обследования зданий.

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Екатеринбург
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