Вежливый самокатчик сбил девушку на тротуаре в центре Екатеринбурга и скрылся

Жительница Екатеринбурга Дарья стала жертвой самокатчика — сбивший её парень сначала помог подняться с земли и даже дал свой номер, но в итоге отказался оплачивать лечение и скрылся. Полиция проводит проверку.

Инцидент произошел накануне возле дома № 36 на улице Малышева в Екатеринбурге. В момент происшествия девушка шла по правой стороне тротуара и решила повернуть налево, чтобы зайти в здание. В итоге ехавший позади пострадавшей самокатчик налетел на нее и сбил с ног — оба уральца упали на тротуарную плитку. Запись произошедшего есть в распоряжении редакции Е1. По словам Дарьи, парень помог ей подняться и поинтересовался ее самочувствием, потом дал ей номера своего сотового. Свердловчанка обратилась в травмпункт, где у нее диагностировали ушиб мягких тканей в области локтевого и голеностопного суставов. От серьезных травм, по словам девушки, ее спасла теплая одежда. На улице было холодно утром, поэтому я оделась тепло, под пальто меховая жилетка была, которая спасла позвоночник. Сама по себе я худая: кожа и кости. Повезло еще, что сгруппировалась и не ударилась головой. Хотя, по первым ощущениям, будто ударилась, поделилась пострадавшая с редакцией. В итоге медики назначили Дарье лечение о остеопата стоимостью около 10 тысяч рублей. Девушка связалась с самокатчиком и попросила его компенсировать ей лечение. В итоге молодой человек сослался на нехватку денег и отказался от просьбы Дарьи. Девушка обратилась в полицию — по данному факту служители правопорядка проводят проверку. Напомним, под колесами самокатчика из Екатеринбурга оказался шестилетний мальчик. У ребенка медики диагностировали травму головы и ушиб поясницы. Самокатчик сбил шестилетнего мальчика на тротуаре в Екатеринбурге

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