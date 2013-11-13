ДТП под Нижним Тагилом на 120 километре трассы Екатеринбург-Серов: пострадал пассажир (ФОТО)
13 ноября 2013, 14:05Происшествия
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Вчерашним утром в 8:45 произошло дорожно-транспортное происшествие на 120 километре дороги Екатеринбург-Серов.
Как сообщают в Отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, водитель автомобиля Toyota, мужчина 1976 года рождения, не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-21111 под управлением водителя 1956 года рождения. В итоге из-за несоблюдения очередности проезда пострадала женщина-пассажир отечественной машины.
Пострадавшую доставили в травматологическое отделение ЦГБ№3, и после оказания медицинской помощи отпустили домой.
К счастью, в этой аварии участники отделались практически железом, как видно на фото, немало времени и денег понадобится только на то, чтобы привести в порядок авто. Однако водителям важно быть предельно внимательными на дороге, особенно в сумеречные часы.
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Фото предоставлены Отделением пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
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