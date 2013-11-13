У сбитого вчера утром тагильчанина на улице Индустриальная перелом обеих голеней (ФОТО)
13 ноября 2013, 14:15Происшествия
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Напомним вчерашним утром в 7:35 на улице Индустриальная был сбит пешеход. Очевидцы даже предполагали, что насмерть, но, к счастью, мужчина госпитализирован, его жизни угрозы нет.
По данным Отделения пропаганды ГИБДД, ДТП произошло, когда водитель Chevrolet Niva, мужчина 1946 года рождения, следуя по улице Индустриальная в строну улицы Фестивальная допустил наезд на пешехода около дома №17 по улице Завокзальная. Пешеход, мужчина 1962 года, переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.
Пострадавшего доставили в ЦГБ№4 с диагнозом: перелом верхней трети обеих голеней.
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