У сбитого вчера утром тагильчанина на улице Индустриальная перелом обеих голеней (ФОТО)

По данным Отделения пропаганды ГИБДД, ДТП произошло, когда водитель Chevrolet Niva, мужчина 1946 года рождения, следуя по улице Индустриальная в строну улицы Фестивальная допустил наезд на пешехода около дома №17 по улице Завокзальная. Пешеход, мужчина 1962 года, переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.