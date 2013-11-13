В Нижнем Тагиле вечерняя авария парализовала движение трамваев на Гальянку
13 ноября 2013, 20:40Происшествия
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Сегодня примерно в 19:00 на путях произошла авария, блокировавшая движение 15-го маршрута на Гальянку.
Несмотря на то, что повреждения у автомобилей несерьезные - причина явно в несоблюдении дистанции - виновному придется платить за простой электротранспорта. К слову, сейчас в пробке два трамвая, еще эти же маршруты стоят на кольце на Островского.
Можно только предположить, скольким тагильчанам пришлось сегодня вечером бороться за место в маршрутке из-за мелкой аварии. Как скоро возобновится движение на ГГМ пока не ясно, ДТП в стадии оформления.
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