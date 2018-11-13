254 человека эвакуированы при пожаре в школе №93 в Екатеринбурге

13 ноября в Екатеринбурге в спортзале в пристрое школы №93 возник пожар, в результате которого были эвакуированы 254 человека, из них – 227 детей.

По информации из пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, автоматическая пожарная сигнализация сработала не во всем здании, но информации о пострадавших не поступало.

На место происшествия прибыли 7 единиц техники и 32 спасателя. У здания школы дежурит реанимобиль.