254 человека эвакуированы при пожаре в школе №93 в Екатеринбурге
Сегодня, 16:07ПроисшествияФото: «Инцидент Екатеринбург»
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13 ноября в школе №93 в Екатеринбурге произошло возгорание. 254 человека были эвакуированы, из них 227 – дети.
Сюжеты: Екатеринбург
13 ноября в Екатеринбурге в спортзале в пристрое школы №93 возник пожар, в результате которого были эвакуированы 254 человека, из них – 227 детей.
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По информации из пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, автоматическая пожарная сигнализация сработала не во всем здании, но информации о пострадавших не поступало.
На место происшествия прибыли 7 единиц техники и 32 спасателя. У здания школы дежурит реанимобиль.
Возгорания удалось ликвидировать за 15 минут. Пожарные выполняют проливку и разбор сгоревших конструкций. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров. Был уничтожен спортивный инвентарь. Причина возгорания выясняется, сообщает «Областная газета».
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