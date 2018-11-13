МЧС спасало людей из кипятка: ул. Мельникова в Екатеринбурге затоплена из-за аварии

13 ноября в 12:50 в МЧС поступила информация о порыве трубы ГВС на улице Мельникова в Екатеринбурге. В результате аварии в грунте образовался провал площадью 50 квадратных метров. Разлившийся кипяток затопил улицу и здание расположенного рядом детского сада №28.

Видео Видео: ren.tv

Спасатели помогали эвакуироваться водителям машин, оказавшимся в воде. Кроме того, сотрудники МЧС оказали помощь людям, переходившим залитые горячей водой участки дороги.

Пожарные совместно с энергетиками откачивают воду из здания детского сада №28. В ближайшее время дети и их родители смогут отправиться домой.