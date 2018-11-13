МЧС спасало людей из кипятка: ул. Мельникова в Екатеринбурге затоплена из-за аварии
Сегодня, 17:47ПроисшествияФото: е1.ru
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13 ноября на улице Мельникова в Екатеринбурге образовалась река из кипятка в результате прорыва трубы ГВС, на месте розлива образовался провал грунта в 50 кв. м, также затопило первый этаж детского сада.
Сюжеты: Екатеринбург
13 ноября в 12:50 в МЧС поступила информация о порыве трубы ГВС на улице Мельникова в Екатеринбурге. В результате аварии в грунте образовался провал площадью 50 квадратных метров. Разлившийся кипяток затопил улицу и здание расположенного рядом детского сада №28.
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Спасатели помогали эвакуироваться водителям машин, оказавшимся в воде. Кроме того, сотрудники МЧС оказали помощь людям, переходившим залитые горячей водой участки дороги.
Пожарные совместно с энергетиками откачивают воду из здания детского сада №28. В ближайшее время дети и их родители смогут отправиться домой.
Специалисты ведут ремонтные работы на трубопроводе без отключения потребителей. На участке задействованы 15 специалистов и 5 единиц техники, сообщает «Областная газета».
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