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МЧС спасало людей из кипятка: ул. Мельникова в Екатеринбурге затоплена из-за аварии
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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МЧС спасало людей из кипятка: ул. Мельникова в Екатеринбурге затоплена из-за аварии

Сегодня, 17:47ПроисшествияФото: е1.ru
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