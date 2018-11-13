Мужчина снес стеллаж в одном из магазинов Екатеринбурга и украл у продавца телефон

Продавец вышла из магазина на несколько минут, закрыв вход одним из стеллажей. Вскоре появился неизвестный мужчина и, отодвинув стеллаж, пробрался в отдел. Делал он это быстро, поэтому со стеллажа упали несколько коробок с играми.

Мужчина прошел к кассе, схватил телефон и скрылся из магазина. Пострадавшая оценила ущерб в 10 тысяч рублей. Кроме этого, из-за падения несколько коробок с играми потеряли товарный вид. Этот ущерб владелец магазина оценил в три тысячи рублей, сообщает E1.ru.