Мужчина снес стеллаж в одном из магазинов Екатеринбурга и украл у продавца телефон
Сегодня, 10:12ПроисшествияФото: E1.ru
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12 ноября в 11:30 в магазине настольных игр в ТЦ «Мегаполис» неизвестный мужчина украл у продавца смартфон. Вор попал в объектив камеры видеонаблюдения.
Сюжеты: Екатеринбург
Продавец вышла из магазина на несколько минут, закрыв вход одним из стеллажей. Вскоре появился неизвестный мужчина и, отодвинув стеллаж, пробрался в отдел. Делал он это быстро, поэтому со стеллажа упали несколько коробок с играми.
Мужчина прошел к кассе, схватил телефон и скрылся из магазина. Пострадавшая оценила ущерб в 10 тысяч рублей. Кроме этого, из-за падения несколько коробок с играми потеряли товарный вид. Этот ущерб владелец магазина оценил в три тысячи рублей, сообщает E1.ru.
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Видео: E1.ru
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