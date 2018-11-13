Нужна помощь! Пара пенсионеров в Нижнем Тагиле осталась без крова из-за пожара

12 ноября в 5 утра произошел пожар по адресу ул. Керченская, 1. Площадь пожара составила 60 кв. м. Сгорел дом, в котором проживали пенсионеры, а также поврежден автомобиль «Москвич». В тушении огня принимали участие три пожарных расчета. На участке уцелела только баня.

У них была скотина, удалось спасти собак и кур, потому, что они были дальше на участке, сами пенсионеры чудом уцелели. Говорят, проводку замкнуло,рассказала редакции TagilCity.ru соседка погорельцев.

Женщина рассказала, что пожар начался от входной двери, пенсионерам пришлось выбираться через разбитое окно.

Дедушка ногу разрезал о стекло, но в больницу отказался ехать. Они выйти не могли, вылезли через окно. Убежали в чем есть, в чем спали. Только документы успели спасти,отметила женщина.

Сейчас погорельцев приютила их дочь, однако пенсионеры планируют вернуться на садовый участок и проживать там в бане, так как им нужно ухаживать за скотиной и восстанавливать дом.

У пенсионеров нет никаких вещей, и им требуются одежда, мебель, постельное белье, посуда, предметы первой необходимости. Размеры одежды: женщина – 50-52,обувь – 35-36 размер. Мужчина – 50-52, обувь – 42 размер.