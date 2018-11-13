Водитель в Екатеринбурге сбил 11-летнего мальчика и скрылся с места происшествия

Мальчик по пути в школу переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Один из автомобилей, поворачивая налево сбил школьника и скрылся с места происшествия, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.