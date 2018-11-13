Водитель в Екатеринбурге сбил 11-летнего мальчика и скрылся с места происшествия
Сегодня, 13:32ПроисшествияФото: pixabay.com
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12 ноября в 07:55 около дома №4 на улице Николая Никонова в Екатеринбурге неизвестный водитель сбил 11-летнего школьника и скрылся с места ДТП.
Сюжеты: Екатеринбург
Мальчик по пути в школу переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Один из автомобилей, поворачивая налево сбил школьника и скрылся с места происшествия, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
После ДТП мальчик сам вернулся домой, после чего родители обратились в больницу. Ребенок отделался лишь синяками и царапинами.
Сотрудники ГИБДД занимаются розыском скрывшегося водителя, пишет E1.ru.
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