Житель Екатеринбурга получил 1,5 года колонии за перелом носа сотруднику Росгвардии
Сегодня, 11:45ПроисшествияФото: pixabay.com
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35-летний житель Екатеринбурга осужден на 1,5 года за применение насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов.
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Установлено, что 22 апреля 2018 года на пульт охраны роты полиции № 6 войск Росгвардии поступило сообщение о том, что в развлекательном комплексе «Дельфин» сработала тревожная кнопка. На месте полицейские задержали пьяного мужчину, который нецензурно ругался и вел себя агрессивно.
С целью мести и провокации в полицейской машине дебошир начал наносить себе удары. Один из сотрудников Росгвардии попытался его остановить, однако мужчина ударил его головой в лицо. В результате этого у полицейского был сломан нос, также он получил сотрясение мозга.
На суде обвиняемый полностью признал свою вину. Ему назначено 1,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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