Житель Екатеринбурга получил 1,5 года колонии за перелом носа сотруднику Росгвардии

Установлено, что 22 апреля 2018 года на пульт охраны роты полиции № 6 войск Росгвардии поступило сообщение о том, что в развлекательном комплексе «Дельфин» сработала тревожная кнопка. На месте полицейские задержали пьяного мужчину, который нецензурно ругался и вел себя агрессивно.

С целью мести и провокации в полицейской машине дебошир начал наносить себе удары. Один из сотрудников Росгвардии попытался его остановить, однако мужчина ударил его головой в лицо. В результате этого у полицейского был сломан нос, также он получил сотрясение мозга.