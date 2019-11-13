На Урале более двух часов горел деревообрабатывающий цех

Сообщение о возгорании поступило в 21 час по местному времени, тушение пожара заняло более двух часов, проливка сгоревших конструкций длилась до утра. Площадь пожара составила более 600 квадратных метров, быстрому распространению огня способствовала большая горючая загрузка помещений.