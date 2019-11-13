На Урале более двух часов горел деревообрабатывающий цех
Сегодня, 09:26ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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В Березовском Свердловской области спасатели минувшей ночью более двух часов тушили склад деревообрабатывающего предприятия, сообщает ГУ МЧС по региону.
Сообщение о возгорании поступило в 21 час по местному времени, тушение пожара заняло более двух часов, проливка сгоревших конструкций длилась до утра. Площадь пожара составила более 600 квадратных метров, быстрому распространению огня способствовала большая горючая загрузка помещений.
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В тушении участвовали 36 сотрудников МЧС на 13 единицах спецтехники. На месте был развернут штаб пожаротушения. Информации о пострадавших не поступало. На месте работают пожарные дознаватели. Устанавливаются причины ЧП.
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