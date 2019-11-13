Под Нижним Тагилом в результате столкновения ГАЗели и иномарки погиб водитель
Сегодня, 18:51ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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13 ноября в районе посёлка Горбуново на объездной Серовского тракта столкнулись грузовая ГАЗель и Renault Duster, сообщает АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
По предварительным данным, водитель иномарки скончался на месте от полученных травм. Водитель ГАЗели получил ушибы и ссадины. На месте ДТП работают спасатели и сотрудники ГИБДД. Полиция выясняет все обстоятельства аварии.
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