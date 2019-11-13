Проверили реку и частный сектор. В Нижнем Тагиле продолжаются поиски Егора Алерборна
В Нижнем Тагиле ежедневно проходят поиски пропавшего 8 ноября 21-летнего Егора Алерборна. 12 ноября в поисках приняли участие 40 волонтеров.
Как сообщает друг Егора Леонид Пионткевич, каждый день группа молодых людей ищет парня в разных районах города. Листовки были расклеены сразу после сообщения о пропаже.
Пока поиски не принесли результатов, но это не означает конец поисков. Мы будем продолжать их, сказал TagilCity.ru Пионткевич.
По словам Леонида, большая часть людей, участвующих в розыскных мероприятиях, поставили под сомнения проделанную полицией работу — проверку камер видеонаблюдения. Поэтому сегодня волонтеры планируют выкупить записи камер «СетейТагила», чтобы провести расследование самостоятельно.
Руководитель поискового отряда «Скорпион» Игорь Гапонов сообщил, что поиски идут плохо, так как мало информации — молодой человек пропал в ночное время суток. Поисковики обследовали путь от дома № 16 на улице Мира до дома Егора Алерборна в районе ГДДЮТ. «Скорпион» проверил колодцы, подвальные помещения и заброшенные сооружения.
Частично проверили реку Кушва и частный сектор, заброшенные здания, берег Тагильского пруда в заданном квадрате,объяснил Игорь Гапонов.
Напомним, вчера, 12 ноября, прошел сбор людей около ТРЦ «Малина» для поиска Егора. По данным Пионткевича, откликнулись около сорока человек.
В вечер пропажи Егор был одет в серо-зелёную парку, голубые джинсы и чёрные кроссовки в сетку. Всех, кто обладает информацией о местонахождении молодого человека, просят позвонить по телефонам: +7(904)172-05-95 или 02.