Проверили реку и частный сектор. В Нижнем Тагиле продолжаются поиски Егора Алерборна

Как сообщает друг Егора Леонид Пионткевич, каждый день группа молодых людей ищет парня в разных районах города. Листовки были расклеены сразу после сообщения о пропаже.

Пока поиски не принесли результатов, но это не означает конец поисков. Мы будем продолжать их, сказал TagilCity.ru Пионткевич.

По словам Леонида, большая часть людей, участвующих в розыскных мероприятиях, поставили под сомнения проделанную полицией работу — проверку камер видеонаблюдения. Поэтому сегодня волонтеры планируют выкупить записи камер «СетейТагила», чтобы провести расследование самостоятельно.

Руководитель поискового отряда «Скорпион» Игорь Гапонов сообщил, что поиски идут плохо, так как мало информации — молодой человек пропал в ночное время суток. Поисковики обследовали путь от дома № 16 на улице Мира до дома Егора Алерборна в районе ГДДЮТ. «Скорпион» проверил колодцы, подвальные помещения и заброшенные сооружения.

Частично проверили реку Кушва и частный сектор, заброшенные здания, берег Тагильского пруда в заданном квадрате,объяснил Игорь Гапонов.

Напомним, вчера, 12 ноября, прошел сбор людей около ТРЦ «Малина» для поиска Егора. По данным Пионткевича, откликнулись около сорока человек.