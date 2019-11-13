Стали известны подробности смертельного ДТП под Нижним Тагилом

В Отделе пропаганды ГИБДД сообщили, что ДТП произошло на 134 километре автодороги. Водитель Renault не справился с управлением и допустил столкновение со следующей во встречном направлении автомашиной ГАЗель. В результате аварии 57-летний водитель иномарки скончался на месте.

По результатам проведённой экспертизы водитель ГАЗели был трезв. Также устновлено, что погибший являлся жителем Нижнего Тагила. Его стаж вождения составлял 26 лет, в 2019 году мужчина не привлекался к ответственности за нарушения ПДД.