Стали известны подробности смертельного ДТП под Нижним Тагилом
Сегодня, 20:23ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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Стали известны подробности ДТП, которое произошло 13 ноября на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов.
Сюжеты: Нижний Тагил
В Отделе пропаганды ГИБДД сообщили, что ДТП произошло на 134 километре автодороги. Водитель Renault не справился с управлением и допустил столкновение со следующей во встречном направлении автомашиной ГАЗель. В результате аварии 57-летний водитель иномарки скончался на месте.
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По результатам проведённой экспертизы водитель ГАЗели был трезв. Также устновлено, что погибший являлся жителем Нижнего Тагила. Его стаж вождения составлял 26 лет, в 2019 году мужчина не привлекался к ответственности за нарушения ПДД.
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