В Нижнем Тагиле в 2019 году за незаконный оборот алкоголя привлечены 337 человек
В Нижнем Тагиле за 2019 год в ходе проверок по выявлению незаконного оборота алкоголя к административной ответственности привлечены 337 человек, сообщает пресс-служба мэрии города.
Об этом на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений рассказал начальник отдела по исполнению административного законодательства МУ МВД России «Нижнетагильское» Павел Желонкин.
По его словам, всего в этом году было проведено 329 проверочных мероприятий по выявлению незаконного оборота алкоголя. По итогам работы 337 лиц привлечены к административной ответственности, 16 протоколов составлено в отношении физических лиц и ИП, а также 65 нарушителей наказаны за продажу алкоголя несовершеннолетним.
Об эффективности работы по данному направлению говорит то, что, например, в 2018 году в ходе проверок было изъято из оборота 35 тонн алкогольной продукции, а в этом — 101 тонна. Выросло количество возбужденных уголовных дел за производство, хранение, перевозку либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности,отметил Желонкин.