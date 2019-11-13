В Нижнем Тагиле в 2019 году за незаконный оборот алкоголя привлечены 337 человек

Об этом на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений рассказал начальник отдела по исполнению административного законодательства МУ МВД России «Нижнетагильское» Павел Желонкин.

По его словам, всего в этом году было проведено 329 проверочных мероприятий по выявлению незаконного оборота алкоголя. По итогам работы 337 лиц привлечены к административной ответственности, 16 протоколов составлено в отношении физических лиц и ИП, а также 65 нарушителей наказаны за продажу алкоголя несовершеннолетним.