В Нижнем Тагиле в результате пожара погиб мужчина
Сегодня, 15:20ПроисшествияФото: Отдел надзорной деятельности
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Вчера, 12 ноября, в Нижнем Тагиле около 22:00 сгорел дом по адресу Шаумяна, 5. В результате пожара погиб мужчина.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Как сообщили в отделе надзорной деятельности, владельца жилья 63 лет пожарные нашли в комнате, не тронутой огнём. Сотрудники скорой помощи пытались реанимировать пострадавшего, но безуспешно. Предварительная причина возгорания — нарушение пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
Скорее всего из печи выпали угли, рассказали TagilCity.ru в отделе надзорной деятельностисти.
Также в ведомстве сообщили, что до приезда пожарных пострадавшему пытался помочь сосед. По свидетельству очевидца, в доме горел ковер, дверца печи была открыта и притопочный лист по размеру был небольшого размера, чтобы защитить пол от возгорания.
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