В Нижнем Тагиле в результате пожара погиб мужчина

Как сообщили в отделе надзорной деятельности, владельца жилья 63 лет пожарные нашли в комнате, не тронутой огнём. Сотрудники скорой помощи пытались реанимировать пострадавшего, но безуспешно. Предварительная причина возгорания — нарушение пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Также в ведомстве сообщили, что до приезда пожарных пострадавшему пытался помочь сосед. По свидетельству очевидца, в доме горел ковер, дверца печи была открыта и притопочный лист по размеру был небольшого размера, чтобы защитить пол от возгорания.