Прокуратура начала проверку по сообщениям СМИ о гибели рабочего под Нижним Тагилом

Прокуратура по Свердловской области организовала проверку по факту гибели рабочего, которого придавило трапом трала в селе Бродово, сообщает пресс-служба ведомства.

Предварительно установлено, что 12 ноября около 14.00, во время погрузочных работ по реконструкции моста через реку Бродовка на 52-летнего мужчину упал трап большегруза. От полученных травм рабочий скончался на месте. Прокуратура направила запрос в адрес АО «Мелиострой», где, по данным ведомства, мужчина работал водителем, с целью установить факт трудоустройства сотрудника. Проведение доследственной проверки поставлено в прокуратуре на контроль. Напомним, о гибели рабочего под Нижним Тагилом сообщил TagilCity.ru директор МБУ «Центр защиты населения» Сергей Коперкин. В деревне под Нижним Тагилом рабочего насмерть придавило трапом трала

