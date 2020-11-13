Прокуратура начала проверку по сообщениям СМИ о гибели рабочего под Нижним Тагилом

Прокуратура начала проверку по сообщениям СМИ о гибели рабочего под Нижним Тагилом

Сегодня, 19:55ПроисшествияPhoto: МБУ «Центр защиты населения»
Прокуратура по Свердловской области организовала проверку по факту гибели рабочего, которого придавило трапом трала в селе Бродово, сообщает пресс-служба ведомства.

Предварительно установлено, что 12 ноября около 14.00, во время погрузочных работ по реконструкции моста через реку Бродовка на 52-летнего мужчину упал трап большегруза. От полученных травм рабочий скончался на месте.

Прокуратура направила запрос в адрес АО «Мелиострой», где, по данным ведомства, мужчина работал водителем, с целью установить факт трудоустройства сотрудника.

Проведение доследственной проверки поставлено в прокуратуре на контроль.

Напомним, о гибели рабочего под Нижним Тагилом сообщил TagilCity.ru директор МБУ «Центр защиты населения» Сергей Коперкин.

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