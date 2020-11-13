Прокуратура начала проверку по сообщениям СМИ о гибели рабочего под Нижним Тагилом

Предварительно установлено, что 12 ноября около 14.00, во время погрузочных работ по реконструкции моста через реку Бродовка на 52-летнего мужчину упал трап большегруза. От полученных травм рабочий скончался на месте.
Прокуратура направила запрос в адрес АО «Мелиострой», где, по данным ведомства, мужчина работал водителем, с целью установить факт трудоустройства сотрудника.
Проведение доследственной проверки поставлено в прокуратуре на контроль.
Напомним, о гибели рабочего под Нижним Тагилом сообщил TagilCity.ru директор МБУ «Центр защиты населения» Сергей Коперкин.