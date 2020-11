Вчера в деревне Бродово спасатели извлекли рабочего, которого придавило аппарелей (трапом) трала. Об этом TagilCity.ru сообщил директор МБУ «Центр защиты населения» Сергей Коперкин.

Аппареель — это пологая площадка, которая применяется для подъёма и спуска техники или грузов. Спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента извлекли погибшего,сообщил Коперкин. Photo: МБУ «Центр защиты населения» Напомним, в конце октября спасатели достали тело погибшего дайвера из заброшенной шахты под Нижним Тагилом. Им оказался москвич, который погиб от остановки сердца. Под Нижним Тагилом в заброшенной шахте погиб дайвер

