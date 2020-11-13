В ДТП под Нижним Тагилом пострадала годовалая девочка и пятилетний мальчик

По данным ГИБДД, 30-летний водитель, управляющий автомобилем ВАЗ-2110, направлялся в сторону Серова со стороны Екатеринбурга, но, в связи со сильным снегопадом, не справился с управлением и съехал с проезжей части в кювет. Также в машине, на заднем сидении, находилась его знакомая и двое ее маленьких детей. Пострадавшие были госпитализированы в местную больницу.