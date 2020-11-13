В ДТП под Нижним Тагилом пострадала годовалая девочка и пятилетний мальчик

В ДТП под Нижним Тагилом пострадала годовалая девочка и пятилетний мальчик

Сегодня, 16:18ПроисшествияPhoto: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
13 ноября в районе Кушвы произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого двое взрослых и двое детей получили травмы, сообщает ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

По данным ГИБДД, 30-летний водитель, управляющий автомобилем ВАЗ-2110, направлялся в сторону Серова со стороны Екатеринбурга, но, в связи со сильным снегопадом, не справился с управлением и съехал с проезжей части в кювет. Также в машине, на заднем сидении, находилась его знакомая и двое ее маленьких детей. Пострадавшие были госпитализированы в местную больницу.

Пятилетнему мальчику была диагностирована ушибленная рана подбородка. В управлении подчеркнули, что детей перевозили, не соблюдая ПДД. Мальчик находился в автомобиле без детского удерживающего устройства.

Годовалой девочке был поставлен диагноз — ушибленная рана височной области. Она находилась в автолюльке, пристегнутая пятиточечным ремнем безопасности, но в салоне автомобиля автолюльку не закрепили, отметили в управлении.

У женщины диагностировали перелом пальца на правой руке, а мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Сотрудниками полиции было выяснено, что пострадавшие являются жителями Екатеринбурга. Мужчина, по просьбе друга, отвозил его жену и детей к родственникам в Пермский край.

Автоинспектора решили, что, в рамках проверки по факту случившегося, водитель будет привлечен к ответственности за нарушение правил перевозки детей. Также возможно привлечение матери по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Напомним, в начале ноября в Невьянске в результате ДТП погиб человек. На 59 километре водитель автомобиля «Хендэ Крета» не справился с управлением и опрокинулся в кювет. В результате ДТП женщина-пассажир 1942 года рождения скончалась на месте происшествия.

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