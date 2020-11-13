В Нижнем Тагиле маленькая девочка каталась на «колбасе» трамвая

В Нижнем Тагиле маленькая девочка каталась на «колбасе» трамвая

Сегодня, 11:07ПроисшествияPhoto: группа «Инцидент Нижний Тагил» во ВКонтакте
12 ноября в Нижнем Тагиле на Вагонке заметили девочку, которая каталась на сцепном устройстве трамвая.

Видео было опубликовано в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте».

По словам директора МУП «Тагильский трамвай» Игоря Темнова, сейчас такие ситуации происходят очень редко.

Если водитель знает или ему кто-то подскажет, что там находится человек, она останавливается. При этом такие «пассажиры» чаще всего убегают, так как водитель не может бросить вагон с людьми,рассказал TagilCity Темнов.

Также он рассказал, что зимой бывают случаи, когда к сцепному устройству прицепляются лыжники и катаются позади трамвая.

Как сообщили TagilCity.ru в МУ МВД России «Нижнетагильское», за это родители могут быть привлечены к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних отделения полиции № 17 будет организована проверка. В результате бесконтрольности со стороны родителей маленькая девочка подвергает свою жизнь и здоровье опасности,сообщили в ведомстве.

Video:группа «Инцидент Нижний Тагил» во "ВКонтакте"

Напомним, 26 октября в Нижнем Тагиле около Драмтеатра произошел обрыв контактной сети на трамвайной линии.

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