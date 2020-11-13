В Нижний Тагил доставили подозреваемого в терроризме

Сообщается, что о своих намерениях Галлямов заявил администратору одного из новостных пабликов Нижнего Тагила в социальной сети «Вконтакте». Управлением ФСБ по Свердловской области были выявлены данные об угрозе. Информацию передали в УВД на транспорте УрФО. В ходе оперативных мероприятий была установлена личность подозреваемого и его местонахождение в Москве. Затем его задержали и доставили в Нижний Тагил.