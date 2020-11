В Нижний Тагил доставили подозреваемого в терроризме

В Нижний Тагил доставлен мужчина, задержанный по подозрению в угрозах устроить резню на местном вокзале.

Суд Тагилстроевского района задержал 23-летнего жителя столицы Урала Юрия Галлямова. Ему вменяется угроза произвести массовый расстрел на свердловском вокзале, пишет Znak.com со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру. По информации ведомства, на молодого человека заведено уголовное дело по статье 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение о теракте в отношении объектов социальной инфраструктуры). Сообщается, что о своих намерениях Галлямов заявил администратору одного из новостных пабликов Нижнего Тагила в социальной сети «Вконтакте». Управлением ФСБ по Свердловской области были выявлены данные об угрозе. Информацию передали в УВД на транспорте УрФО. В ходе оперативных мероприятий была установлена личность подозреваемого и его местонахождение в Москве. Затем его задержали и доставили в Нижний Тагил. По информации прокуратуры, на подозреваемого уже заведено пять дел по схожим обвинениям. Напомним, в Екатеринбурге осудили заключенного, который вербовал сокамерников для войны в Сирии на стороне запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ. Мужчину приговорили к 12 годам колонии. В Екатеринбурге вынесли приговор курганскому вербовщику к террористам

Related news: В Екатеринбурге вынесли приговор курганскому вербовщику к террористам

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter