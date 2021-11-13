Молодые люди сотрясают лифт в многоэтажке, житель Перми приклеил себя к двери бывшей сожительницы, полицейские поймали особо опасного преступника, а на уральской трассе куры заполонили проезжую часть — подводим итоги самых громких и интересных происшествий на Урале.

Побег из куриной тюрьмы, сбежавший виновник ДТП и рука помощи на осенней трассе В Прикамье перевернулась фура Renault, в которой перевозились восемь тысяч кур. Все произошло на трассе Кунгур — Соликамск, в 12 километрах от Чусового. Как итог — тысячи пернатых разбежались по округе в поисках лучшей жизни. Однако, узнав о случившемся, директор Нижневартовской птицефабрики попросил изловить птиц и перенести их в другую фуру, чтобы избежать массовой гибели. В пернатой операции участвовали спасатели и добровольцы. Вскоре прибывшая фура продолжила движение и благополучно повезла пойманных кур на убой. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю В Екатеринбурге задержан водитель, который устроил ДТП на Ботанике и скрылся от правосудия и гневных водителей. Инцидент произошел еще 7 ноября на Академика Шварца. Там водитель «Hyundai Solaris» не справился с управлением и врезался в целых восемь машин, чьим владельцам не посчастливилось припарковаться поблизости. В результате незадачливый уралец был задержан по месту жительства. Он рассказал, что в тот день хорошо провел время в гостях у друга и решил скрасить вечер поездкой на машине приятеля. Побив чужие автомобили, он перепугался и скрылся. Результатом стали пять суток административного ареста и грядущие разбирательства в суде. Доброе дело поздно вечером совершили инспекторы ДПС. На трассе «Верхняя Пышма-Среднеуральск-Исеть» они помогли водителю ВАЗ-21099, у которого внезапно закончилось топливо. Стражи порядка заметили мужчину, когда тот стоял у своей машины и пытался остановить автомобиль. К сожалению, попавшего в непростую ситуацию водителя другие автолюбители просто игнорировали. Остановились лишь сотрудники ДПС. Взяв автомобиль на буксир, они довезли мужчину до ближайшей заправки. При ином раскладе неизвестно, сколько бы еще мужчине пришлось мерзнуть на осенней промерзлой трассе. Оставшегося без бензина водителя спасли с трассы свердловские автоинспекторы Кони в лифте многоэтажки и попытки «склеить» былую любовь В Нижнем Тагиле жители дома по адресу Черноисточинскoe шоссе, 23 во всей красе лицезрели последствия безумной атаки на кабинку лифта. Дело в том, что около двух часов ночи там застряла компания неадекватных молодых людей, которая перед этим скакала в тесном пространстве, как на ранчо. По словам местной жительницы, чтобы не терять времени, парни успеха справить нужду, покурить и попытаться выбраться из закрытого лифта, выламывая створки ногами. Тот теперь стал похож на шарик — стенки округлились. В начале третьего ночи «горячих» ребят все-таки вытащили, тогда они решили выразить негодование от сложившейся ситуации и разбомбить все, что попадалось на их пути. Видео: группа "Отзывы Нижний Тагил | Черный, белый список, ЧС" "ВКонтакте" В жизни бывает, что люди годами страдают от последствий когда-то пылкой любви. Что-то похожее сейчас происходит с жительницей Перми, ставшей целью преследований со стороны своего бывшего парня. Суммарно на него уже написано около 40 заявлений в полицию, но на достигнутом мужчина решил не останавливаться. В этот раз он запустил онлайн-трансляцию и приклеил себя к дверям квартиры, требуя вернуть вытяжку и кошку, которую он, вообще-то, когда-то подарил дочери возлюбленной. Не поскупившись на клей, оторваться от двери мужчина самостоятельно не смог, поэтому девушке пришлось вызывать «скорую помощь». Что насчет происходящего думали соседи, остается только догадываться. Житель Перми приклеил себя к двери экс-сожительницы и потребовал вернуть вещи и кошку Поимка опасного повара из колонии и жесткое ограбление таксиста Пойман сбежавший из ИК-12 Нижнего Тагила осужденный за убийство 40-летний Роман Бас. Ранее на поиски особо опасного преступника с татуировкой смерти был ориентирован личный состав всех отделений полиции города. В колонии-поселении Бас трудился поваром, теперь его вновь ждет возвращение в родное исправительное учреждение строгого режима. Беглец был задержан на квартире и сопротивления не оказывал, но, наверное, грустил, что пробыл на свободе так мало. Детали поимки сбежавшего из тагильской ИК-12 опасного преступника раскрыли в ГУФСИН Пьяная компания екатеринбуржцев по неведомым на то причинам сначала напала на автомобиль такси, а потом и на вышедшего водителя. Игнорируя принцип, что трое одного не бьют, квартет с кулаками накинулся на мужчину. Во время драки из машины выбежала девушка. Она успела вызвать наряд полиции, но злоумышленники все равно забрали у таксиста 3 тысячи рублей, разбили его телефон и выбросили ключи от автомобиля. По словам девушки, на которую также попытались напасть, она «одному в рожу и бежать». Вскоре отважная екатеринбурженка отправилась искать группу вместе с сотрудниками полиции. На данный момент неизвестно, удалось ли задержать дебоширов.

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